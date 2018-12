Stessa storia, stesso posto, stessa macchina. Con qualche piccolo cambio di testo, la canzone degli 883 è la colonna sonora ideale per il minchia parking seriale del Madonnella.

Inizialmente pensavamo che la foga di fare i regali di Natale, avesse costretto l’automobilista a parcheggiare in questo modo, ma invece no. Il proprietario dell’Audi è recidivo ed è stato beccato nuovamente in via Zara. Grazie alla rampa per disabili, l’auto è posizionata per bene sul marciapiede con vista sulla ruota panoramica.