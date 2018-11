Cinghiali al pascolo al San Paolo. Se molto tempo fa era facile imbattersi in mucche o pecore che brucavano l’erba nelle zone limitrofe della città, al giorno d’oggi invece si trovano i “piccoli” animali selvatici in cerca di cibo vicino alle zone residenziali.

In molti hanno creduto che l’accordo tra Arif e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia riguardasse anche i parchi come Lama Balice, ma non è così. I corral, recinti per la cattura dei cinghiali, sono stati montati solo nell’area protetta per arginare i disagi in cui incorrevano gli operatori agricoli della zona. Dunque a Bari i cinghiali continuano a fare da padroni.