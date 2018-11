Escrementi, si spera di animale, sulla panchina all’ombra della ruota panoramica. Non un bel biglietto da visita per la città se consideriamo che la “Diamond Wheel” dovrebbe essere un delle principali attrazioni in città.

Siamo infatti in largo Diaz, dove ogni sera, soprattutto nei weekend, decine di persone pagano 9 euro per una vista panoramica sulla città. Peccato, però, che basta abbassare lo sguardo per godere di tutt’altro spettacolo.

Secondo la denuncia di alcuni residenti, gli escrementi sono lì da diversi giorni ma nessuno si è ancora degnato di dare una ripulita mentre il lurido di turno l’ha fatta franca, ancora una volta.

