Strisce pedonali lasciate a metà in via Ravanas. Sarà finita la pittura? Ci sarà stata un’emergenza per tutti gli operai? La macchina parcheggiata non ha consentito la fine dei lavori? Pioggia troppo forte? Il turno di lavoro era finito?

Qualunque sia stato il motivo per non terminare l’opera, non è accettabile e non lo sarà a maggior ragione se lo smemorato del Libertà non tornerà presto a ultimare quanto iniziato.

Di certo, come si vede nelle foto, le strisce non sono state cancellate dal rifacimento di una parte della carreggiata. Bari, città incompiuta per eccellenza, non si smentisce mai e si distingue persino nel rifacimento delle banali strisce pedonali.