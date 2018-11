Le vecchie zie che andavamo a trovare da piccoli sono quelle che erano sempre piene di raccomandazioni: non dire parolacce, stai composto, siediti bene, pulisciti le scarpe sul tappetino, lavati le mani appena torni a casa e via dicendo. Sono anche quelle che a casa, nel salotto buono, avevano sempre i divani ricoperti di plastica per non farli rovinare, divani che probabilmente non hanno mai visto la luce diretta del sole. Il salotto buono è un po’ così, quello di cui si tiene ad avere maggiormente cura per quando viene qualche ospite un po’ illustre a far visita.

Ora, Bari è bellissima e su questo non c’è dubbio, quanto a cura però, lascia molto a desiderare. Stamattina il salotto buono della città è stato infatti preda di chi da piccolo non ha ascoltato le vecchie zie a sufficienza. Qualcuno ha lasciato una Porsche nell’area pedonale tra via Sparano e via Calefati, che sarebbe come essersi messi a saltare sui famosi divani con le scarpe sporche di fango. Alle zie sarebbe venuto un colpo.