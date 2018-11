Fila tutto liscio, come magari in altre occasioni, fino a quando un cittadino qualunque decide di immortalare la scena. Siamo a Bari, in via Bonazzi, sono le 14.22 di domenica 11 novembre 2018.

Dalla sua auto il cittadino riprende due uomini, uno dei quali con gli stivali, intenti a buttare nel cassonetto dell’indifferenziata alcune cassette di polistirolo. Secondo quanto ci viene riferito si tratterebbe di due pescivendoli col negozio lì vicino.

Non solo è domenica, quindi giornata in cui non si può conferire l’indifferenziata, ma quelle cassette, opportunamente lavate devono essere buttare nei cassonetti della plastica. Operazione che può essere fatta ogni giorno, a qualsiasi ora. I due salutano un passante e si guardano attorno, quasi certamente sapendo di essere in difetto.

A quanto pare non si tratterebbe di una pratica isolata, ma di polistirolo delle pescherie baresi ne sono pieni i cassonetti in tutta la città.