Si ferma con l’auto sulle strisce pedonali (in clamoroso minchia parking), scarica i rifiuti fuori dall’orario di conferimento (e nel cassonetto sbagliato) e va via come se nulla fosse. La scena è stata immortalata ieri mattina in viale Kennedy.

Un cittadino ha colto sul fatto l’incivile e ha ripreso l’intera azione col proprio smartphone. L’uomo, con un camice bianco, ha abbandonato principalmente piante, vasi e cartoni non solo fuori orario ma persino nel cassonetto sbagliato, quello della plastica.