Non accenna a placarsi la saga del lurido barese. Siamo in via Carolina Accolti Gil Salvati, al quartiere Japigia di Bari. Alcuni paraurti di auto sono stati abbandonati davanti ai cassonetti per la raccolta indifferenziata. Cambia la via, ma non la storia. In via Ravanas la nostra troupe rischiò grosso. Un paio di concorrenti al premio finale abbozzarono un’aggressione dopo essere stati scoperti a buttare alcuni pezzi di scooter all’interno dei cassonetti.

Non sappiamo se in zona ci siano telecamere di videosorveglianza, ma una multa sostanziosa il lurido di turno (meccanico o ladro?) la meriterebbe. Il torneo è agli sgoccioli e gli ultimi concorrenti stanno dando il massimo pur di accaparrarsi il trofeo: una fototrappola per riprendere gli agenti della Polizia Locale che tentano di immortalare loro.

1 di 4