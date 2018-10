Lo scorso fine settimana Minervino Murge ha accolto una grande folla per la sagra del fungo cardoncello, ma la vera special guest della serata è stato l’impareggiabile cantante dei peperoni.

Che siano gli ortaggi meno digestibili poco importa, è impossibile non fermarsi per ascoltare e applaudire il talentuoso venditore. Lui canta, canta senza mai fermarsi, lo abbiamo provato a nostre spese. Il tasto per spegnerlo, infatti, non l’abbiamo trovato. Che siano proprio i peperoni il segreto di tutto quel fiato e dell’incontenibile energia?