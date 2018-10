A chi non è mai capitato di poggiare qualcosa sul tetto della macchina, magari per cercare le chiavi, e poi ripartire dimenticasi di prendere le proprie cose. Il cellulare, dei documenti, una bottiglietta d’acqua, distrarsi un attimo capita a tutti. Il proprietario del’auto fotografata, però, se n’è andato in giro con sul tetto un topo.

Il suv della Nissan era parcheggiato in doppia fila in via Pordenone, in zona Cecilia. Non è chiaro come il roditore sia finito lì sopra, forse aveva bisogno di un passaggio o forse stava cercando di sfuggire alle grinfie di qualche cinghiale arrivato dal vicino quartiere San Paolo.