Tutta l’estate il nuovo singolo di Gianni Colajemma non ha dato pace. Il tormentone E ci jè l’estate riecheggiava tra i giovani e negli stereo delle auto in corsa. Ma Silvio Sisto non ci sta.

Il bomber, sentitosi defraudato del titolo, ha voluto ribadire il successo di U sa akiud in un video amatoriale pubblicato su Facebook, con in sottofondo le note del suo singolo. “Il mio è un motto, anzi è diventato una leggenda. U sa akiud resterà sempre il vero tormentone dei baresi”.

Nonostante la stima nei confronti dell’attore barese, Silvio non si da pace e per tornare ad essere l’unico bomber annuncia sorprendenti novità. Chissà cosa avrà in serbo per i suoi milioni di fan. Un consiglio però glielo vorremmo dare: Silvio allacciati la cintura, guarda dritto e non fare i video selfie mentre guidi.

La sfida è lanciata. Certi del successo di Un barese a New York speriamo che Gianni Colajemma decida di singolar tenzone col bomber davanti alla nostra telecamera. Ne vedremmo delle belle.