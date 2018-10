Si alza il livello della competizione nel “minchia parking awards 2018”, il concorso che a fine anno assegnerà il premio come miglior parcheggio a membro di segugio nella città di Bari.

Se il minchia parking sul posto per disabili è ormai diventato un classico, quello nell’area pedonale di via Sparano non è più una sorpresa e persino la sosta sul marciapiede si sta diffondendo, adesso sarà davvero difficile superare questo capolavoro.

Siamo in via Canudo, una traversa di via Napoli, quartiere Libertà. Quella che vedete in foto è una Mercedes parcheggiata, o per meglio dire abbandonata, al centro della carreggiata, per di più sulle strisce pedonali e in controsenso. Chi sarà capace di fare di meglio?