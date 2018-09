Bagni e uffici sporchi, ma la signora che si occupa delle pulizie, durante l’orario di lavoro, lava la macchina di una dirigente. La denuncia è arrivata da un dipendente della Sezione Lavoro della Regione Puglia, con sede nella Zona Industriale.

Lui, come molti altri, si lamenta delle scarse condizioni igieniche in cui versano i locali della Regione, nonostante ci sia il personale impiegato proprio per le pulizie. Ma invece, la signora in divisa da lavoro, immortalata da uno degli impiegati, piuttosto che lavare uffici e bagni spesso lava la macchina di una delle dirigenti nel parcheggio della sede regionale.

Come mai, nonostante la sede sia sporca, l’addetta alle pulizie viene impiegata a fare qualcosa che non le compete? È questo che si chiedono i dipendenti, stanchi di vivere tra polvere e sporcizia.