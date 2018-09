Chi ha abbandonato i rifiuti in zona Cecilia? Il mistero si infittisce. Qualche giorno fa dei luridi hanno infatti “addobbato” il tratto di campagna di via Canne della Battaglia con mobili e ingombranti di cui evidentemente non avevano più bisogno: c’è ne abbastanza per un nuovo salottino tra divani, poltrone e sedie.

Tra i residenti è subito scattato l’allarme. Chi è stato? Forestieri o qualcuno della zona? Purtroppo sembra proprio che gli sporcaccioni di turno siano proprio della stessa via, al terzo piano di questo palazzo. Una signora giura di averli visti abbandonare gli ingombranti al termine del trasloco. Poi sono spariti.