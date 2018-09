Cartoni, piatti di plastica, bottiglie anche di vetro, fazzoletti di carta e lattine. Ce ne abbastanza per aprire una pizzeria tutta nuova: siamo in via San Francesco D’Assisi, in pieno centro a Bari.

Nonostante la presenza dei cassonetti, i rifiuti sono stati abbandonati tranquillamente fra marciapiede e strada lasciando una puzza incredibile e uno scenario disgustoso. A giudicare dal tipo di rifiuti sembrerebbe essere opera di alcune attività commerciali della zona.

1 di 2