A Bari trovare posto per parcheggiare l’auto in centro è sempre un’impresa, concedersi una sosta rigenerante a base di caffè, si trasforma spesso nella classica caccia al tesoro, col risultato che diversi bar vedono andar via i clienti, esasperati dalla ricerca. Tanti hanno preso l’abitudine di fermarsi in doppia per un caffè veloce, ma questa cosa è ormai sfuggita di mano.

Stamattina qualcuno l’ha presa alla lettera, piazzando il proprio mezzo davanti alla Nespresso di via Sparano. Gli agenti della Polizia Locale non l’hanno presa bene, e all’indisciplinato automobilista hanno rifilato un bel verbale. Per lui, quest’oggi, caffè salato.

1 di 4