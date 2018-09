Ieri abbiamo ricevuto, da un affezionato e indignato lettore, una serie di fotografie che testimoniano l’abitudine di lasciare l’auto in via Van Westerhouth dove proprio non si può, nella corsia per incanalarsi verso la rotatoria che di fatto sancisce l’ingresso nella zona di San Girolamo.

Come faceva notare il lettore, la corsia è diventata ormai un parcheggio, chiunque vuole, arriva, piazza la macchina, e se ne va per i fatti suoi, restringendo lo spazio a disposizione dei veicoli in transito.

Per una verifica nostra personale, siamo andati a controllare il nome della strada su Google Maps, e lì la sorpresa: anche big G, già nel lontano agosto 2012, ha immortalato il minchia parking, a dimostrazione che si tratta di una abitudine consacrata e nemmeno troppo recente. La prossima volta che parcheggiate a minchia, almeno pettinatevi per le foto.

