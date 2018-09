Tanti bambini, ma soprattutto una marea di adulti, hanno preso d’assalto il Lego Store di Bari, inaugurato sabato 8 settembre in centro. I grandi, con gli occhi pieni di emozione, hanno aspettato un ora sotto il sole per riuscire ad entrare all’interno del negozio.

Da chi è voluto tornare per rivivere i ricordi dell’infanzia e chi invece ha partecipato all’inaugurazione con l’intento di ampliare la propria collezioni, perché no anche con il castello di Harry Potter da 400 euro, uno dei tanti in fila ci ha detto una triste verità: “I bambini di ora sono attaccati alla tecnologia, noi invece siamo cresciuti con i mattoncini colorati. Questo invece è un modo sano per giocare insieme”.

Per i più appassionati, il prossimo evento espositivo a cui PugliaBrick parteciperà esponendo le proprie creazioni, sarà nella provincia di Taranto, un appuntamento importante per chi vuole rivivere le emozioni di quando da piccoli si passavano ore ed ore a costruire interi edifici con i mattoncini colorati.