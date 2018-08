Uno a zero, mozzarella al centro allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Non è un errore di battitura, ma la realtà di un locale, “Sfizi di Puglia”, votato su Trip Advisor per i suoi prodotti pugliesi, che straccia due storiche piadinerie romagnole: “Chiosco del Savio” e “Micamat Piadineria”. Panzerotto contro piadina, non che ci sia nulla da dire, ma vincere in terra romagnola i proprietari non se lo potevano aspettare.

Originari di Cerignola, la scommessa avevano deciso di farla quando si sono trasferiti in Emilia Romagna, per poi aprire nel 2013 il loro locale, ma imporsi sulla regina dello street food non era nelle loro pretese.

Ma quando in campo schieri una formazione di panzerotti fritti oppure al forno, puccia salentina, focaccia pugliese, taralli ed olive, puoi anche vincere la Champions. 295 recensioni su Trip Advisor tutte positive, dove si loda soprattutto la gentilezza e la genuinità dei prodotti, ma anche la preparazione e la birra fredda.

Nel sito di recensioni più famoso al mondo, il locale si piazza 1° su 272 ristoranti a Cesena, ma non aspettatevi un ristorante grande, piuttosto un punto dove fermare la macchina, sedersi alla bene e meglio, e gustare quello che si è ordinato. Angela e Luigi Gammino, insieme ai figli Francesco e Sabina, sanno che la Piadina vorrà la rivincita, e loro saranno pronti a dargliela anche se, il risultato, pare scontato.

