Che ce ne dobbiamo fare dell’alta ingegneria aerospaziale, quando invece quella di Bari è avanti, anzi oltre. Basta avere una bici, comprare il motore e avere qualche capacità in meccanica ed ecco che nasce una motocicletta.

Eravamo in macchina quando ci siamo visti sfrecciare a 60 chilometri orari la bicicletta truccata. Presi dalla curiosità lo abbiamo raggiunto alla stazione di servizio in via Giulio Petroni per vedere con i nostri occhi un modello di così alta ingegneria.

“È comoda per la città – ci dice l’orgoglioso proprietario – con 2 euro faccio il pieno e mi dura se non vado troppo veloce”. Di sicuro, però, ha ben poco visto che il tappo del serbatoio è stato perso e al suo posto c’è una pezza. Un piccolo incidente e potrebbe diventare una bici molotow. L’ibrido, inoltre, può superare i 60 chilometri orari e forse sarebbe il caso di usare il casco. Ma si sa siamo a Bari e qui vige l’anarchia.