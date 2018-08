La foto, scattata in corso Vittorio Emanuele, è di qualche giorno fa, il 19 agosto per essere precisi, pubblicata su facebook da un cittadino non sappiamo se di passaggio o anche lui in attesa. Fatto sta che la fermata Amtab in versione estiva, con sedie sdraio da spiaggia evidentemente piace. Sebbene i volti siano coperti, i testimoni raccontano di facce sorridenti e allegre, utenti fermi ad aspettare l’arrivo dell’autobus di buon umore. Sarà forse per i colori sgargianti e variopinti, noi al posto del presidente Pierluigi Vulcano ci faremmo un pensierino, con l’aggiunta di un ombrellone per quando il sole picchia forte.

print