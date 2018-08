Sedia attaccata al palo col catenaccio sul lungomare. Quando si dice essere attaccati alla poltrona. In questo caso parliamo di una apri e chiudi di legno, quelle che tutti abbiamo in casa per un’emergenza ospiti. Nella città vecchia però appaiono come funghi sui marciapiedi e sulla strada per mantenere il posto alla macchina.

Per riuscire ad avere un po’ di fresco in queste calde serate estive un pensionato è solito portare la sua amata sedia apri e chiudi sul lungomare per stare comodo nel caso in cui non ci siano panchine.

Però portarsela avanti e dietro è una vera fatica e infatti, per ovviare a questa seccatura, il signore ha pensato bene di lasciarla attaccata ad un palo con un catenaccio, non si sa mai ancora qualcuno la ruba.