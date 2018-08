Dopo aver restituito al legittimo lurido un paio di materassi, rischiato grosso in via Nicolai beccando due autoctoni alle prese con alcuni pezzi di scooter e immortalato ogni tipo di schifezza possibile, arriva il momento della sfrontatezza fatta persona.

Nonostante la presenza della telecamera, due uomini non si fanno scrupoli a buttare alcuni rifiuti fuori dai cassonetti in via Re David, manco a dirlo davanti la sede del PD: un cestino per la biancheria sporca, un vecchio piumone e altri oggetti di materiale vario.

Purtroppo per loro c’eravamo anche noi. Davanti al convincente invito i due non hanno potuto far altro che raccogliere quanto avevano abbandonato e riportarlo a casa. Ci avranno riprovato? Non lo sappiamo, ma di sicuro adesso tutti sanno chi contribuisce a rendere quel pezzo di città una discarica a cielo aperto.