Dei meravigliosi panorami di Lost, dell’acqua blu dell’isola misteriosa, degli orsi polari e di una fantomatica troupe di scienziati non vi è alcuna traccia, ma tra la celebre serie tv e il quartier San Paolo c’è un dettaglio comune: i cinghiali.



I sopravvissuti del volo 815 li cacciavano per cibarsene a Bari questo non avviene, almeno si spera. L’ultimo avvistamento risale a questa mattina, in Viale delle Regioni. Un peloso esemplare passeggia assonnato e con una certa lentezza. Forse anche per lui sono finite le vacanze. Il lunedì del rientro è triste per tutti, si sa.