In largo San Sabino la situazione non migliora anzi, peggiora ulteriormente. Ieri pomeriggio vi avevamo segnalato con tanto di foto la presenza di ingombranti abbandonati proprio nel cuore del borgo antico: un pessimo biglietto da visita per i turisti.

Questa mattina speravamo di ricevere buone notizie, Ma alcuni residenti ci hanno inviato altri scatti in cui Pare che i rifiuti non solo non sono diminuiti, ma sono addirittura aumentati. La testa dei baresi, insomma, è davvero dura. Speriamo che l’hanno intervenga al più presto per rendere più decente lo spettacolo offerto in una delle piazze più simboliche di Barivecchia.