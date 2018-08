Corso Mazzini, a Bari, si conferma ancora una volta teatro dei minchia parking più creativi che riusciamo a ricordare. Ieri mattina, pochi minuti prima delle 9:30 il proprietario di una Seat Blu, non sappiamo se fosse uomo o donna, ha pensato bene di parcheggiare l’auto sul marciapiede.

Niente di nuovo, si potrebbe pensare, e invece no, perché l’auto in questione è salita di coda come non abbiamo mai visto fare. Parcheggio creativo? Certamente, frutto molto probabilmente dei numerosi inviti, specie da parte di certe pubblicità, a uscire dagli schemi e a pensare diversamente dal solito. Insomma, questo minchia parking è differente.