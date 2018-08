Pezzi di mobili, un passeggino, stendipanni, sedie in plastica e ovviamente l’immancabile montagna di buste di plastica sui cassonetti. Al quartiere Libertà torna alla ribalta un’altra strada tanto cara ai luridi, ma evidentemente molto meno all’Amiu.

Parliamo di via Bovio, ad angolo con via Ettore Fieramosca. Praticamente davanti al Tribunale Civile. In questo caso, però, di civiltà ne vediamo ben poca, così come ne non ne vediamo in altri punti del quartiere e della città.