Il tre ruote con i palloncini, la musica messa dal dj, un corteo con i tamburi e un banchetto allestito per l’occasione. Più che una serenata sembra una festa prematrimoniale.

Da qualche anno a questa parte è in voga la tradizione di cantare alla propria amata, come Romeo alla sua Giuletta, la sera prima del matrimonio. Solitamente però bastava una cassa e la complicità di familiari e amici per non deludere le aspettative della futura sposa.

Giovanni però si è davvero dato da fare e ha allestito, nella via in cui abita il suo grande amore, una vera e propria festa con balli di gruppo, trenini e cori da stadio. “Il suo difetto è che esagera, ma per questo lo amo e lo voglio sposare”, dice la sposa emozionata dal gesto.

Chissà se i futuri mariti vorranno emulare la serenata di Giovanni. Se così fosse prepariamoci a vedere tra le strade della città delle feste improvvisate con tanto di dj e carretto per gli sposi.