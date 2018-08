Dare sempre la colpa ai luridi e agli incivili a volte non paga. Certo i comportamenti scorretti dei baresi, documentati e denunciati nel corso degli anni sui propri canali social dall’Amiu, oltre che da noi del QI con centinaia di articoli, sono inqualificabili e non ammettono scusanti, ma questo non deve spingere la municipalizzata per l’ambiente ad abbassare la guardia con i suoi dipendenti.

Le foto che pubblichiamo ci sono state inviate direttamente da colui che ha portato i rifiuti ingombranti per strada. Siamo in via dei Mille, nell’unico tratto a doppio senso, tra via Celso Ulpiani e via Postiglione.

Dalle immagini si vede il codice identificativo fornito all’utente dal centralino dell’Amiu, affisso vicino ai pezzi da inviare in discarica per lo smaltimento: “Mi hanno assicurato che sarebbero passati la sera del 6 agosto – ci ha scritto stamattina – e invece sono ancora là, in attesa che qualcuno li porti via. Non sempre i luridi sono i cittadini”.

Difficile dargli torto. Predicare bene e razzolare male non va bene. Certo siamo ad agosto, in pieno periodo di ferie, proprio per questo è ancora più importante pianificare correttamente i ritiri. Certi spettacoli, alla luce del sole, si vedono ancora meglio.

