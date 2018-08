Non tutte le idee sono buone per essere esportate, replicate su scala internazionale, il minchia parking tutto nostrano nell’isola pedonale è infatti costato molto caro a un barese in vacanze a Parga, in Grecia.

Forse abituato alle regole vigenti nella “Repubblica indipendente di Madonnella”, noto porto franco in quanto a codice della strada, l’uomo ha lasciato la sua macchina perfettamente al centro dell’area riservata ai pedoni, come fosse una rotatoria, e se n’è andato, forse a comprare souvenir per gli amici.

A loro, più che regali, avrà una storia da raccontare. Tornato a riprendere la macchina, l’ha trovata con un bel verbale sul parabrezza e senza le targhe, smontate dagli agenti di Polizia. Evidentemente, il permesso per la ZSR esposto in bella mostra sul cruscotto, da quelle parti non vale.