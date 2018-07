Serata movimentata ieri a San Giorgio, sul lungomare di Bari, particolarmente affollato per via della frescura e naturalmente della luna rossa, che ha richiamato molti curiosi. Come purtroppo capita spesso, qualcuno ha ritenuto di avere più diritti degli altri, e così, quando è arrivato con la propria auto, ha pensato bene di parcheggiarla spavaldamente a spina di pesce esattamente davanti alla rampa per disabili e bloccando allo stesso tempo la discesa al mare. Qualcuno tra i presenti non l’ha presa benissimo, anche perché nella manovra, il guidatore ha rischiato di investire i bambini che giocavano scorrazzando sul marciapiede.

1 di 3