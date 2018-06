Non poter riscuotere la vincita per colpa del rinvio dei playoff di serie B. Protagonista della disavventura è Nicola Parasole, grattamariano di professione presso il lido San Francesco alla Rena, che ci ha raccontato come è stato beffato.

“Ho giocato il risultato di 3 a 1 per tre partite: Real Madrid-Liverpool, Bari-Cittadella e Venezia-Perugia. Ho scommesso una settimana prima del rinvio dei playoff e per colpa della penalizzazione del Bari – ci racconta Nicola -, sono cambiati i codici della schedina e, nonostante io abbia preso la vittoria del Real, la ricevitoria dove l’ho fatta non mi vuole dare i soldi che mi spettano”.

Ormai per Nicola è diventata una questione di principio, non lo fa per soldi, anche perché si tratterebbe di soli 28 euro. Nonostante l’amarezza, Nicola ci ride su: “Se mi danno i soldi me lo compro io il Bari”.