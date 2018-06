Ce lo avete chiesto in tanti che fine avesse fatto, rattristati per il silenzio di questi lunghi mesi. Qualcuno aveva persino ipotizzato il peggio.

Oggi, in esclusiva per voi, siamo lieti di dirvi che sta bene ed è più in forma che mai. Il bomber Silvio Sisto, ex re del Domper, è tornato.

Ceduta l’Audi Q5, Sisto jr. lotta insieme a noi a bordo di una Fiat 500 L. L’anima del fuoriclasse, però, è rimasta intatta. Sabato sera è stato immortalato a Poggiofranco con l’auto parcheggiata sul marciapiedi, in piena area pedonale.

A un nostro lettore l’assist non è sfuggito e ha deciso di riservare al bomber tutte le attenzioni del caso. Il minchia parking è da hit parede. Chissà che l’ex goleador di Carbonara non esca presto con un altro tormentone. Silvio, U sa akiud.