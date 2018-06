Amiu cercasi in via Salvemini, e non è un modo di dire. I residenti lamentano la presenza di un water completamente abbandonato che fa da corredo ai cassonetti da ormai più di una settimana. Nonostante ripetute segnalazioni nessuno dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città si è fatto vivo per far sparire l’ingombrante.

