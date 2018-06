Continua la saga di Amtab a Pezzi. Forse sarà un segno del destino, ma questa volta il povero autobus del trasporto pubblico barese si è fermato in via Crispi, sulla strada per il cimitero. Con tutti questa moria di mezzi, sarà forse l’ora di costruire un cimitero dell’autobus? Come dice il detto: “Tutti in via Crispi dobbiamo finire”.

print