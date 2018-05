Padre, madre e figlio arrampicati su una scala, una di quelle comuni in legno a dieci gradini che si usa in casa o nei cantieri. Chapeau. Idea geniale per evitare la ressa e non perdersi neppure una delle scene del Corteo Storico di San Nicola. Il patrono di Bari non può che benedire il vostro genio. Creatività ai tempi della calca.

