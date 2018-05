In sella a due cavalli in riva al mare di San Francesco alla rena. Il pre-incontro degli sposini baresi è lo stereotipo del più classico matrimonio alla barese.

Al principe azzurro e all’amazzone, notati subito da qualche passante che non ha esitato a chiamarci, non ci si abitua mai. E allora ziazine in auto con le quattro frecce per ammirare lo spettacolo. Sulla scia del successo degli sposini di Cellamare, abbiamo cercato di carpire qualcosa in più sul loro sposalizio. In questi casi, però, alcuni dettagli non si possono svelare.

Sappiamo soltanto che gli sposi a cavallo si uniranno in matrimonio il prossimo 19 giugno, nella chiesa San Pio X, al quartiere Stanic e il ricevimento si svolgerà allo Smeraldo, a Canosa. Nonostante le bocche cucite, siamo riusciti a carpire qualche informazione dallo sposo. Come prevedibile, nel perfetto stile metafisico, non mancheranno ballerine brasiliane e cantanti napoletani. Tante cose agli sposi e figli maschi.