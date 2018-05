Se non trovi parcheggio, la soluzione è lasciare l’auto nell’aiuola. Il minchia parking di oggi è in via Lucarelli nelle vicinanze dell’ufficio postale. L’automobilista forse aveva fretta di andare a pagare le bollette e ha pensato bene di parcheggiare la macchina nell’unico posto disponibile.

Una zona di Poggiofranco molto frequentata sia per la Posta ma anche per la presenza di tanti uffici. Per i residenti è diventata una tortura, per non parlare dei disabili che non trovano posto per colpa di chi parcheggia nelle loro zone di sosta.