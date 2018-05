Che la festa patronale abbia inizio. In tanti, tra fedeli, pellegrini e turisti, in questi tre giorni si riuniscono a Bari per venerare San Nicola. All’indomani del corteo storico, i commercianti si stanno nuovamente rimboccando le maniche per offrire, in questi due altri giorni di festa, le prelibatezze baresi.

Panini con la salsiccia, con il polpo o gli involtini, nocelle, olive e taralli, ma soprattutto fiumi di birra. Le bancarelle sono pronte e con loro anche i baresi che sono contenti di poter ospitare i tanti turisti accorsi per questa tre giorni di festa.