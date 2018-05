Le stradine di Barivecchia sono ricche di locali e nel weekend si popolano di gente. Come scritto sul codice stradale, questi vicoli sono zone a traffico limitato, cioè percorribili con l’auto solo in alcuni orari prestabiliti. Ma l’autista barese se ne frega e ci passa quando vuole.

Siamo in via Palazzo di Città, per chi non lo sapesse la stradina che collega piazza Mercantile alla basilica di San Nicola, un vicolo con diversi tipi di locale, dalle pizzerie per le famiglie ai pub per i più giovani.

Come immortalato da un pedone, l’automobilista non si fa alcun problema a passare tra le persone che stanno mangiando, tanto un po’ di gas di scarico non fa mai male. Ma il rischio è quello di investire qualcuno, soprattutto i bambini. Lui è solo uno dei tanti che è stato ripreso, senza contare le moto che sfrecciano indisturbate per le vie della città vecchia.