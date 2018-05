Quando si sconfigge il male del secolo bisogna festeggiare e gli amici di Miki Mastrorilli lo hanno fatto in grande stile. Il 19enne di Japigia, dopo un intervento e lunghi cicli di chemioterapia, è riuscito a guarire dal tumore al testicolo che gli avevano diagnosticato.

Gli amici, venuti a conoscenza della sua totale guarigione, hanno deciso di organizzargli una grande festa per le via del quartiere. Al corteo di moto in suo onore e alle canzoni neomelodiche usate come sottofondo per i festeggiamenti, si sono aggiunti anche i fuochi d’artificio. Una celebrazione che non è passata inosservata ai residenti.

Per non farsi mancare niente Miki e suoi compagni hanno deciso di continuare la festa anche in discoteca e di stappare una bottiglia di champagne in onore della battaglia vinta.