Zona relax sulla pista ciclabile di via Re David. Bari è la prima città al mondo che ha pensato al riposo dei ciclisti. Si sa i baresi, rispetto ai cittadini del nord, non sono abituati a pedalare per tanti chilometri e, per questo motivo, un divano è l’ideale per una pausa.

Comodo, a due piazze e perfino di pelle, il buon tempone che ha deciso di abbandonare il divano nelle vicinanze del campus è stato di grande generosità. Chissà se qualcun altro farà lo stesso per tutte le altre piste ciclabili che, a Bari, grazie all’amministrazione Decaro, sono diventate davvero tante.

