Potrebbero sembrare dei cerbiatti, ma sono cuccioli di cinghiale. Il video denuncia girato dai residenti, sottolinea la situazione in cui versa il quartiere San Paolo.

Sono solo le 19:30 e nella zona residenziale di via De Giesi la mamma, assieme ai suoi cuccioli, mangia indisturbata dai rifiuti abbandonati fuori dai bidoni dell’immondizia. Un pericolo per tutti, soprattutto per i bambini che, approfittando delle belle giornate, scendono in strada a giocare.

Considerato l’alto tasso di inciviltà al San Paolo, non sarebbe male l’idea di anticipare, rispetto agli altri quartieri, la raccolta porta a porta. Ma Antonio Decaro non desiste e ha deciso di andare avanti con il crono-programma.