Prima la vittoria col Carpi per 2 a 0, con la squadra che consolida il sesto posto in classifica in chiave play off, poi, il giorno dopo ovvero oggi, il matrimonio a Barivecchia, in cattedrale per essere precisi, con tanto di cori e fumogeni a fare da coreografia in perfetto stile stadio.

Isabella e Francesco si sono sposati stamattina, lui fa parte dei Bulldog e i fratelli, come sonno soliti definirsi, naturalmente non potevano mancare. Una presenza che non è certamente passata inosservata, striscione compreso, per augurare agli sposi tutto il meglio che c’è. Auguri agli sposi e forza Bari.

