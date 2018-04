La moda del minchia parking arriva finalmente anche a Milano! La scena appena ripresa vede come coprotagonista il tram numero 5 bloccato in via Giovanni Schiaparelli, zona stazione centrale a 20 metri dal commissariato di polizia.

L’autista è costretto a una sosta forzata a causa di un parcheggio improvvisato, proprio sui binari, che impedisce la regolare marcia. Dopo circa 5 minuti il veicolo in questione è stato spostato dal proprietario in un religioso silenzio. Il ritornello “andiamo senza pagare” dello scorso anno sembra ormai solo un ricordo, il minghia parking sarà senza dubbio il trend Made in Sud dell’estate in arrivo.