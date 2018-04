La gente si ferma incuriosita e scatta foto a quelli che a prima vista sembrano due alpinisti impegnati in un’arrampicata nel pieno centro di Bari. Francesco e Mattia in realtà sono muratori, ma per fare ciò che vedete in foto devono aver frequentato dei corsi di alpinismo.

L’azienda incaricata si chiama Edilizia Acrobatica. Il primo è un 28enne di Capurso; l’altro ha 30 anni e viene da Reggio Calabria. I due arrampicatori, in totale sicurezza, stanno mettendo in sicurezza uno stabile disabitato all’angolo tra via Cairoli e via Calefati.

Niente impalcature per eliminare il pericolo di crollo. Intonaci e calcinacci pericolanti sono un vero problema nel centro di Bari. Un plauso al proprietario dell’immobile. La sicurezza prima di tutto.

