Auto parcheggiate sul marciapiede, ci risiamo. A quanto pare questo tipo di “minchia parking” non è un problema solo di alcune strade del quartiere Madonnella, ma anche di qualche via di Carrassi dove, anzi, la competizione si eleva a un livello più alto.

Non una, ma due auto (e mezzo) lasciate tranquillamente in sosta sul marciapiede: siamo in via Sabotino e dalle lamentele dei residenti pare che quello testimoniato in foto non sia un caso isolato. I cittadini denunciano la mancanza di controlli adeguati ad arginare il fenomeno.