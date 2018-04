Talmente abituati a vedere i cassonetti pieni che qualcuno non si è nemmeno preso la briga di controllare che il bidone, in realtà, era vuoto. Così gli incivili di turno hanno abbandonato i rifiuti tra asfalto e marciapiede.

Questo è quindi l’indecoroso spettacolo che si presenta questa mattina in via De Gemmis, quartiere Picone, non lontano dal Policlinico. Vogliamo sperare che sia stata una semplice distrazione e non che qualche cittadino abbia volutamente abbandonato i rifiuti per strada accanto a dei cassonetti vuoti.

1 di 2