Un tempo era alto, bello, con una chioma folta che dava ombra ai genitori in attesa che i figli scendessero dalla giostra. Adesso, l’albero di piazza Diaz, è un misero tronco tagliato, per giunta vuoto.

Non sappiamo quando l’arbusto sia morto, e non sappiamo il periodo in cui alcuni ragazzi, dal fare poco raccomandabile, avrebbero dato fuoco al fusto. Dopo l’episodio il Comune decise di tagliarlo e di mettere intorno un nastro bianco e rosso per segnalarlo ai pedoni.

Il problema però è che, essendo completamente scavato all’interno, i luridi di Bari, non nuovi a questo tipo di cose, ci buttarono dentro di tutto. Alcuni residenti delle palazzine di piazza Diaz, stanchi nel vedere il tronco utilizzato come cestino dell’immondizia, avevano provveduto a inchiodare delle lastre di plexiglas. Ma gli incivili, presi dalla gran voglia di fare dei danni, puntualmente riuscivano a rompere le lastre. I residenti non si sono mai dati per vinti e dopo il plexiglas e hanno deciso di coprire il buco con delle assi di legno. Un altro vano tentativo smorzato dalla forza di qualche Hulk nostrano.

Visto il colore del nastro, ormai diventato arancione, potremmo immaginare quanti anni siano passati dal taglio del tronco. Per questo ci chiediamo il perché non sia stato sradicato completamente, anche perché non parliamo di un albero secolare, ma di un tronco ormai morto da tempo.

Se proprio non ci siano le basi per eliminarlo, allora bisognerebbe farlo diventare un vero e proprio cestino, con dentro però uno di quei bustoni neri che dovrebbero essere cambiati più volte, vista la caparbietà dei baresi di gettarci dentro i rifiuti.

