Quel che resta della Panda sta lì da circa quattro mesi, la Smart invece è ferma nello stesso punto da “appena” due settimane, almeno stando a quanto ci dicono. In via Postiglione, a Bari, sta lentamente prendendo forma uno sfasciacarrozze estemporaneo, inteso come improvvisato, non preparato. L’Accademia della Crusca ci perdonerà se prendiamo in prestito un aggettivo che in realtà va adoperato in altri contesti.

Le segnalazioni dei residenti giungono puntualmente già da tempo, una macchina senza cofano in sosta perenne non è un bel vedere, nel quartiere circola il sospetto che possa trattarsi di un mezzo rubato e lasciato in quello stato per chissà quale motivo. Ora che le auto in apparenza abbandonate e in condizioni non ideali sono due, una accanto all’altra, in tanti si chiedono cosa stia succedendo. Coincidenze? Io non credo, direbbe Adam Kadmon. Alla Polizia Locale l’ardua sentenza.